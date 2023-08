KLÕPS | Piinlik apsakas laval: räppar Lil Kim paljastas kogemata oma rinna

Lil Kim on tuntud oma julge ja napi riietuse poolest, kuid talle just meeldib avalikkust šokeerida.

Kunagi oli Lil Kim abielus räppar The Notorious Biggiega. 1996. aastal avastas Lil Kim, et on lapseootel, kuid sünnitamise asemel otsustas aborti teha. Ta ütles 1999. aastal ajakirjale The Source antud intervjuus: „Ma teadsin juba seda tüüpi suhet, mis mul Biggiega oli, ja teadsin, et (lapse saamine - toim) on midagi, mis ei saa juhtuda.“