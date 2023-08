Kristel Aaslaid suhtest Mattias Naaniga: see on tema suurim taak

Kristel ja Mattias on tänaseks päevaks kaheksa aastat koos olnud. Kristeli sõnul on nad Mattiasega väga sarnased, aga samas ka väga erinevad. „Ta laseb mul olla mina ise. Me oleme teineteisega suhteliselt ausad,“ ütles Aaslaid, et nad saavad asjad loomulikult omavahel sirgeks rääkida. Samas on Kristel arvamusel, et igat tunnet või mõtet ei pea kogu aeg avama.

„Meil on ikka vahel tülisid, aga me pole kunagi uksi paugutanud. Ma ei mäleta, et meil oleks olnud sellist tüli, et mina või tema karjuks,“ ütles Kristel.

Kristel avaldas, et Mattias on suur põdeja. „See on ta suurim taak. Ta mõtleb palju üle, selles mõttes oleme hästi sarnased. Tema puhul on muidugi ka see, et ta võib olla rahvamees, aga tegelikult naudib väga üksindust,“ tõdes Kristel.

