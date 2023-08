Lapsega koos tööle: Angelina Jolie palkas oma 15-aastase tütre endale assistendiks

Maailmakuulsa näitlejanna jaoks on tema peaprodutsendi roll muusikali adaptsioonis ülimalt oluline ja ta vajab selleks assistenti. Tema tütrel Vivienne'il olla suur armastus kunsti vastu ning seetõttu otsustaski Angelina ta oma assistendiks võtta.

„Vivienne meenutab mulle mu ema selle poolest, et ta ei ole keskendunud sellele, et olla tähelepanu keskpunktis, vaid sellele, et olla teistele loovisikutele toeks,“ sõnas Angelina väljaandele E! Online antud kommentaaris ja viitas sellega oma emale Marcheline Bertrandile. „Ta suhtub teatrisse väga tõsiselt ja läbimõeldut ning töötab kõvasti selle nimel, et aru saada, kuidas panustada,“ sõnas näitlejanna veel.

Angelina on Vivienne'i võtnud korduvalt erinevatele teatriga seotud sündmustele kaasa ja alates sellest ajast, kui tema tütar oli veel pisike. Selle aasta alguses väisasid ema ja tütar koos filmi „The Outsiders“ muusikalist adaptsiooni La Jolla Playhouse'is.

Näitlejanna sai inspiratsiooni, et produtsendiks asuda, pärast seda, kui ta oli kohtunud „The Outsidersi“ autori S.E. Hintoniga. „Angelina on uue ettevõtmise üle väga elevil,“ teadis üks Angelinat tundev allikas rääkida. „Ta usub, et see muusikal on huvitav igas vanuses vaatajale, kuid eriti seostub see noorte inimestega,“ lausus allikas veel.

Angelina Joliel on Brad Pittiga kokku kuus last: tütred Zahara (18) ja Shiloh (17) ning pojad Maddox (21) ja Pax (19). Samuti ka kaksikud Vivienne ja Knox. Hetkel on Angelina ja Brad oma abielu lahutamas - Angelina viis lahutuspaberid sisse 2016. aasta septembris.