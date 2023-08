Andres Tarand oma pikaaegsest sõbrannast: meie vahel on väga tugev side

„Mis meid Liiga seob? Tema teab,“ ütleb mees ja vaatab naist sooja pilguga. „Andres on tore ja ustav, temaga on hea rääkida. Mul on kiindumine, usaldus, hoolimine, ustavus ja lugupidamine,“ sõnab Lii vahele. Andres jätkab: „Lii on minu lähedane sõber, meie vahel on väga tugev side. Ma usaldan ja mind köidab tema sarm.“