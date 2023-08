Teleseriaali „Estonia“ maailmaesilinastus toimub Toronto filmifestivalil. Eesti vaatajateni jõuab sari oktoobris

„Estonia“ katastroof puudutas eriti teravalt kolme riiki – Eestit, Soomet ja Rootsit – ning seetõttu koosnes ka seriaali meeskond just nende maade kirjutajatest, ekspertidest ja meeskonnast. „Niivõrd tundliku teema käsitlemine peab toimuma tasakaalustatult ja lugupidavalt ning kunstiliselt haaravalt, aga samaaegselt silmas pidades ka rahvusvahelist auditooriumi,“ sõnas sarja Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. „Usun, et see oli võimalik vaid kõigi kolme riigi, keda Estonia katastroof enim puudutas, tegijate ühise nägemusena. Samuti on oluline mainida, et Eestis pole üksinda niivõrd mastaapse seriaaliprojekti arendamine võimalik ja see saab toimuda vaid kaastootjana. Oleme väga õnnelikud, et saime osaleda nii suures ja olulises projektis.“