Saara Pius on küll ühe neeruga, kuid see ei takista ta elu: olen teinud kõike ja väga palju

Saara Pius on minevikus mitmeid hulljulgeid asju teinud: „Mulle meeldib end proovile panna ja tunda, et veri vemmeldab. Elu on elamiseks,“ ütles Saara Eesti Naisele intervjuus. Ka perekeskis on Piusidel olnud arutelud, kes mis hullustega on elus hakkama saanud.

Märt on pikalt unistanud langevarjuga alla hüpata, aga Saara jõudis temas ette: „Kõige hullem asi, mida Saara on teinud, oli see, kui ta hüppas laulukaare katuselt alla!“

Siiski on Saara ajaga tõmmanud oma tegevustega end tagasi, sest tahab alati laste jaoks olemas olla. „Sain aru, et ei-ei. Kui minuga nüüd midagi juhtub, siis kaks last jäävad oma emmest ilma,“ selgitas Saara, miks ta ka jättis pooleli tsikli lubade tegemise.

Armastatud näitlejad Saara ja Märt registreerisid abiellusid 2019. aasta augustis. Kroonika kirjutas tollal, et see on päev, mil etendusi ei ole ja ka teatrirahvas saab isekeskis pidu pidada ning sõprade õnne üle rõõmustada. Lõbus ja hoogne pulm Võrtsjärve kaldal asuvas puhkekeskuses kestis suisa kaks päeva ja tegevust jagus seal nii täiskasvanutele kui lastele.

Saara ja Märt Pius kohtusid viis aastat tagasi teleseriaali „Null­punkt“ võtteplatsil. 2015. aasta märtsis avalikustas Kroonika esmakordselt, et sündinud on uus kuum näitlejate paar. Järgmise aasta suvel alustasid Saara ja Märt kooselu ning 25. märtsil 2017 sündis perre tütar Susanna. . Paari teine laps Mihkel sündis 31. mail 2020.

„Me oleme väga õnnelikud,“ ütlevad Märt ja Saara kaks päeva pärast pulmapidu. Imekaunitelt Stina Kase tehtud pulmapiltidelt võib välja lugeda vaid puhast rõõmu, teineteisemõistmist ja täielikku sobivust.