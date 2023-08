Metsatulekahju möllab, aga staar puhkab: Paris Hiltoni Hawaii puhkus jäi netirahvale hambusse

Kui Parise ja tema perekonna puhkus paistis idülliline ja kena, siis pooletunnise autosõidu kaugusel on suured metsatulekahjud. Independenti teatel on kohalikud lausa merre jooksnud, et leekide käest pääseda. Ka võimud on andnud turistidele korralduse hoida saarelt eemale. Ametlikult on metsatulekahjudest hukkunud 106 inimest, kadunuks on jäänud umbkaudu 1000 inimest. Väidetavalt saabus paar saarele eelmise nädala teisipäeval. Samal päeval said alguse ka laastavad metsatulekahjud, vahendab Page Six.