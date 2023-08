FOTOD | Vanemuise teatris algas Aivar Mäe juhtimisel 154. hooaeg

15. augustil alustas Vanemuise teatri juhina tööd Aivar Mäe. Samal päeval toimus ka hooaja avakoosolek, kus muu hulgas tervitati uusi vanemuislasi ning tänati ja tunnustati vanemuislasi, kelle töökus ja anne on Vanemuisest vorminud just sellisel kõrgel tasemel kolmežanriteatri, nagu see täna on.