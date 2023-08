Jan Uuspõllu suur armastus sai läbi! „See, mis meid maikuus tabas, oli armumine“

Juuni alguses ei osanud Jan suure armastuse loogikat veel seletada. „Praegu on raske sõnastada, mis meid täpselt seob, aga me mõjume teineteisele teraapiliselt. Meil on raske lahus olla. Me võime lõputult vestelda ja filosofeerida. Tundidest tuleb alati puudu. Hommik saabub alati liiga ruttu.“