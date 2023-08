Maailmaklassi produtsent ja DJ Roger Sanchez tuleb Eestisse!

Roger Sanchez (USA) on maailma enim hinnatud house-muusika nimede hulka kuuluv DJ, remiksija ja produtsent. Ta on neljakordne DJ Awards võitja kategoorias „Best House DJ“ ning on saanud 8 International Dance Music Award nominatsiooni parima Ameerika DJ kategoorias. Samuti kuulub tema trofeede hulka muusikamaailma kõrgeim tunnustus Grammy.

Roger hakkas 80ndatel esinema New Yorgi ööklubides ja mõned aastad hiljem juba kogu maailmas. Koos teiste New Yorgi house-DJ’dega Erick Morillo, David Morales ja Danny Tenaglia sai ta kultusnimeks klubides ja festivalidel üle maailma, eriti Hispaanias Ibiza saarel. Seal on ta säilitanud residentuuri alates 2000 aastast tänaseni olles tihe külaline tippklubides Pacha, Amnesia, Hï Ibiza jmt.