VIDEO | Synne Valtri hüppas lennukist alla!

Synne Valtrile korraldati juuli lõpus suur üllatuspidu. „Mina teadsin, et ma lähen oma paari parima sõbranna ja perega randa piknikule, aga tuli välja, et seal oli oluliselt rohkem inimesi. Ja kuna kõik teavad, et mulle meeldib väga soe kliima ja siin Eestis seda vist enam oodata ei saa, seetõttu nad otsustasid killukese päikest mulle lähemale tuua ja korraldasid mulle Kariibi saarte teemalise peo.“

Synne tunnistas, et kuigi ta oli tõesti üllatunud, aimas ta midagi ette. „Ma hakkasin kahtlustama, et kuna ma kuulsin, et on loodud mingisugune grupp, ja ma küsisin sõbranna käest, et miks mind seal grupis pole, kui me ometi koos läheme, siis ma taipasin, et ahah, ju siis neil on midagi plaanis. Aga mis plaanis on – seda ma tõesti ei teadnud.“