Rannamaja-Brita elukaaslane soovib OnlyFansi rahade eest teha erootika videod erilisemaks: tahaks palme peale jätta ikka ju!

19-aastane tõsielustaar Brita Rannamets on viimase aasta jooksul aina agaramalt erootikamaailma sukeldunud. „Rannamaja“ staari on alustanud oma karjääri OnlyFansis, kus ta müüb erootilist sisu 16 dollari eest.

Nüüd aga paistab, et Brita on niisama piltide jagamisest ära tüdinenud. Ta astust sammu võrra edasi ja laadis üles pornolehele Pornhub oma esimese seksvideo. Intiimne klipp kestab kaks minutit ja on tervele maailmale tasuta vaatamiseks. Video on saanud 27 000 vaatamist ja pikemat versiooni näeb Brita OnlyFansi kontol.