Armuleek põleb eredalt? Irina Shayk ja Tom Brady veetsid nooblis hotellis romantiliselt aega

Juba mõnda aega on sahistatud, et supermodell Irina Shayk (37) on leidnud endale uue armastuse ning veedab romantiliselt aega NFLi tähe Tom Bradyga (46). Hiljuti märgati neid kahte Londoni hotellis, kus nad veetsid koos 48 tundi ning tegemist oli olnud ülimalt kuuma randevuuga.