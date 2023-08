Viimased kolm kuud on olnud mõnevõrra armastusrohke kui ka skandaalne. Mitmed tuntud kodumaa staarid on lahku läinud oma kallimatest. Mõned on rahulikumalt eri teid läinud, aga teised on saanud hoopiski silma siniseks ja on ähvardatud kirvega. Vaata, kes on selle suvega vallaliseks saanud!