ÜLEVAADE | Fännid nõuavad Oscari tagasivõtmist. Milles seisneb skandaal Sandra Bullocki ja „The Blind Side“ filmi ümber?

Viimastel päevadel on välismeedias äratanud palju tähelepanu film „Pime nurk“ (inglise keeles „The Blind Side“), mis põhineb lennuka sportlaskarjääri teinud, kuid lapsepõlves mitmes hooldusperes elanud Michael Oheri elul. Oher süüdistab Tuohyde perekonda, kes ta noorukina oma eestkoste alla võttis, selles, et perekond leppis filmi tootnud stuudioga kokku tema loo jutustamise tehingus ilma, et ta ise sellest raha teeniks. Nüüd on skandaali kistud ka Sandra Bullock, kes tollases menufilmis eduka rolli tegi ja selle eest Oscari teenis.