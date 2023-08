KLÕPS | Sanna Marin on võlutud oma juuksurist kallima poolt

Möödunud laupäeval käis Sanna Marin muusikakollektiivi JVG kontserdil, mis toimus Helsingi olümpiastaadionil. Endine peaminister oli kohal koos oma uue kallimaga. Seiska sõnul tundus paar üksteisesse väga kiindunud olevat. Fotol on näha, kuidas nad hakkavad kohe suudlema ja on üksteisele väga lähestikku. Sanna Marin on oma uue suhte pärast väga õnnelik ja lausa „hõõgub õnnest“.

Soome meedia avalikustas, et Sanna Marin on leidnud endale uue armukese. Selgus, et värske paar teab üksteist juba pikemat aega, tema uus väljavalitu on juuksuriametis.