Üheks unustamatuks sündmuseks võib nimetada oma lemmikbändi või -artisti live-esinemist. See on kogemus, mis läbib kogu keha ja paneb vibreerima iga keharaku, kogemus, mis jääb kauaks meelde, kuid kontserdielamuse eest tuleb maksta. Kas naaberriiki kontserdile minek on nii odav, nagu tundub?