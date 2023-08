„Meelte videvik“ esitleb tehisintellekti Estoniia, mis on loodud süvendama ja edastama eesti kultuuri ning identiteeti tehisintellekti kaudu. Peagi valmiva tehisintellekti idee autor on Kristjan Järvi ning see on sündinud ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) ja Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE eestvõttel.