Eriline pidupäev! Kristiina Heinmets tähistas sünnipäeva samas palees, kus Madonnagi

Miss Estonia 1997, modell ja telesaateid juhtinud Kristiina Heinmets, kes tähistas 13. augustil oma 45. sünnipäeva, on elus järgmise lehekülje keeranud - tal on uus armastatu, uus töö ja ta elab tütar Ameliega Lissabonis. Sünnipäeva tähistati ajaloolises hertsogite palees „Palacio do Grilo“, mis asub Lissaboni linna südames. Samas kohas pidas mõni päev hiljem oma 65. sünnipäeva superstaar Madonna.