Eleryn Tiit pihib: pettusin armastuses. Alguses oli sellega raske leppida

Populaarses parodeerimissaates „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ 2019. aasta sügisel tuntuks saanud lauljatar Eleryn Tiit (27) on pärit Viljandist. Ta on lõpetanud Otsa-kooli ja olnud aastaid ansamblis 2 Quick Start taustalaulja. Praegu töötab Eleryn raadios Sky Plus, kus juhib koos Andi Raigiga saadet „Sky Plus Drivetime“.

Eleryn ütleb, et kuna on vallaline, siis on ta sukeldunud töösse ja panustab palju aega iseendasse. „Olen aasta aega üksi olnud. Teen oma esimest albumit, kuhu panen kõik oma viimasel aastal kogetud emotsioonid,“ räägib Eleryn. Ta elab oma hingevalu välja muusikas. Eleryn leiab, et laulud hakkavad hoopis teistmoodi elama, kui kirjutada oma isiklikust kogemusest. Ta usub, et inimesed, kes on kas või korra kogenud armastust, oskavad tema loominguga samastuda.