Urissaare talus toimub taas kantrifestival

Urissaare kantril esinevad parimad artistid üle Eesti, kes temaatikale vastavalt, seovad oma tavapärasse repertuaari kantrit. Nii näiteks astus eelmisel aastal lavale Smilers, kus kitarri asemel oli kasutusel bandzo.

Sel aastal teeb kantridebüüdi Liis Lemsalu koos Tarvo Valm bändiga ja reedel rõõmustavad kuulajaid Eesti oma Elvised Boogie Companyst. Laupäeval astub lavale Traffic, kes leiab, et südames on ka nemad puhas kantri ning Eesti kantrimuusika veteran Ivar Kannelmäe. Lisaks on kohal projektibändid Urissaare Kantri Houseband ning Univere Laine ning paljud teised.

Juba mitmendat aastat on Urissaare Kantri rahvusvaheline. Eelmisel aastal lõi tõelise ameerikaliku tunde LORE- Eesti-Lõuna-Aafrika Nashville duo, sel aastal esineb Country Couple Soomest.

Esmakordselt on Urissaare kantril võimalus esineda kõigil muusikutel, sest avatud on vabalava. Juba on end kirja pannud Eesti bluegrassi esinumber Robirohi ning Lõõtsavägilased. Oodatud on kõik, kes vähegi oskavad mängida mõnda muusikainstrumenti, et sisustada õhtu mõnusa vabajämmiga.

Varajasemad ärkajad saavad süüa hommikusöögi ära ning osaleda mõnes põnevas töötoas. Proovida võib trummipõristamist põllul, meisterdada nahast võtmehoidja, maalida Ave Nahkuri juhendamisel või minna kõige pisemate festivalikülastajatega kantrigümnastikasse.

Miks on Urissaare Kantri Eesti muhedaim hoovifestival?

Urissaare kantri toimub Mulgi vallas asuvas Urissaare Rantšos, mis on peakorraldaja Priit Oksa koduhoov. Festivali ajaks mahutab hoov üle 2000 inimese, kes saavad nautida kaunist valgusinstallatsiooni, heinalõhna, ujuda tiigis ning olla osa tõelisest taluhoovi romantikast. Urissaare kaunis päikeseloojang on legendaarne ning videvikutunnil põllu ääres tehtud fotosid võib sotsiaalmeediast leida sadu. Need kes on korra juba festivalil käinud tulevad alati tagasi ja võtavad ka sõbrad kaasa.