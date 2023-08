Igati välja teenitud! Margot Robbiet ootab „Barbie“ filmi eest üüratu rahasumma

„Barbie“ film teenis USAs 526,3 miljonit dollarit tulu ja ülemaailmselt 1,18 miljardit dollarit tulu. See summa peaks jätkuvalt tõusma, sest „Barbie“ film on endiselt kassatabelite tipus.

„Barbiest“ on saanud Warner Brosi ajaloo teine enim tulu teeninud film. Esimesel kohal on jätkuvalt „Harry Potter ja surma vägised“. „Barbie“ on ka kõigi aegade kõige rohkem tulu teeninud film, mis on valminud naisrežissööri käe all.