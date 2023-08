FOTOD | „Minu pisikene hurmur!“ Anni ja Tomi Rahula tähistasid poja esimest sünnipäeva

„Minu pisikene hurmur, suur naljamees, maailma kõige kõvema kisaga sell! Nii äge tegelane meid iga päev oma positiivsusega nakatamas. Maailma kõige uhkema õe väike venna!“ kirjutas Anni Rahula oma Instagrami postituses, lisades vahvaid pilte juurde.

„Ma ei näinud üldse vaeva taaskord suure peo orgunnimisega (organiseerimisega-toim). Woltisin lihtsalt pitsad, õhupallid, jäätist ja „kardina“. Ei suuda enam joosta poodide vahelt või köögis enamus sünnipäeva veeta,“ kirjeldas Anni.

Anni teatas lapseootusest tänavu aprillis Instagrami vahendusel, kuhu ilmusid armsad perepildid, kus tema šiki nahktagi hõlmade vahelt oli näha beebikõhtu. „Uuel ilmakodanikul on tähtajaks august ja ootame teda juba väga. Rubi on veel eriti elevil ja hoolitsev, tahab kõik asjad põrandalt emmele ulatada, et ma ise kummardama ei peaks,“ ütles Anni tollal Kroonikale.

2017. aasta suvel sündinud Rubi tuli Rahulate perre pärast pikka ootust. „See teekond on meie vahel olnud viis aastat, see on päris pikk protsess,“ selgitas Tomi 2018. aastal ning lisas, et lugu sai tegelikult päris alguse juba kümme aastat tagasi.

Nimelt elas Tomi toona üle mootorrattaõnnetuse, mis hakkas tema elu tulevikus oluliselt mõjutama. Pikka aega ei õnnestunud paaril kahte triipu rasedustestil näha ning see viis nad arsti juurde uuringutele, kus selgus, et õnnetuse tõttu pole Tomil enam võimalik loomulikul teel lapsi saada. „Ma olen viljakas, aga minust see viljakus ei tule lihtsalt välja. Selles oli see probleem,“ rääkis Tomi.

Rahulad on olnud abielus alates 2013. aasta suvest.