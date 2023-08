Eile tuli avalikuks, et popstaar Britney Spears ja tema abikaasa Sam Asghari (29) abielu on läbi ning paar lahutab. Nüüd väidab Asghari, et Britney on teda petnud, peksnud ning ta soovib rohkem raha, kui abieluvaralepingu järgi tal õigus oleks.