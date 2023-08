Näitleja Bradley Cooperi nina filmis „Maestro“ on sel nädalal välismeedias kirgi kütnud. Filmis, mis räägib helilooja Leonard Bernsteini elust, kehastab Cooper peaosa ning on selle ka ise kirjutanud. Nüüd heidetakse talle ette, et filmis on tal suur kunstnina, millega solvatakse juute.