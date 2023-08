KLÕPS | Lahutuskõlakad said hoogu juurde: Meghan Markle jäi pildile ilma oma kihlasõrmuseta

Meghani kihlasõrmus on väärt 156 tuhat naela, mis on ligikaudu 180 tuhat eurot. Prints Harry kinkis talle selle sõrmuse aastal 2017, kui paar kihlus.

Mai lõpus hakkasid avalikkuses levima esimesed väited, et Harry ja Meghani suhtes pole kõik hästi. Välismeedias kirjutati, et Harry on võtnud endale Californias hotellitoa, kus ta tihti peatub ilma Meghanita. Luksuslik hotell ei ole sugugi kaugel Sussexi hertsogi ja tema abikaasa Montecito linnas asuvast kodust. Peale selle olevat printsil Los Angeleses veel üks pelgupaik, kus ta käib peamiselt trenni tegemas.

Seejärel kommenteerisid paari suhet mitu kuninglikku eksperti. Üks neist rääkis, et Harry tunneb end abielus isoleerituna ning tema „planeeriv ja kavandav“ naine Meghan hakkab teda hülgama. Veel nimetas kuninglik ekspert, et Meghan kavatseb seilata tulevikumerel edasi üksinda ja anda endast kõik, et ta saaks laste hooldusõiguse endale. Teise eksperdi sõnul olevat prints Harry juba mitu kuud tagasi võtnud ühendust lahutusadvokaatidega ja ta nentis, et paari abielus on juba pikka aega olnud probleeme.