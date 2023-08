Mari-Leen Kaselaan avaldas, mis oli ootamatu avalikkusest taandumise taga: see oli täitsa teadlik plaan

Tuleb välja, et tegemist ei olnud juhusega, vaid kõik kulges Mari-Leeni soovi järgselt. „See oli täitsa teadlik mõte ja plaan, lahkuda tipust. Et vältida seda, mida sa just kirjeldasid. Peale seda läksin õppima Tallinna Ülikooli reklaami imagoloogiat ja keskendusin natuke sellele, et õpiks ja teeks elus muid asju ka, mitte ainult lõõritaks mööda lavalaudu,“ kirjeldas muusik.