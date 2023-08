„KAS TUNNED MIND?“ | „Olen kuskil baaris temaga kohtunud.“ Esile kerkis teema, millele Hendrik Terras iga päev mõtleb

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ oli külas riigikogu liige Hendrik Terras. Ta ei olnud rahvale võõras, ainult mõned üksikud inimesed ei teadnud, kellega on tegu. Üldiselt teadis rahvas Hendrikust, et ta on Eesti 200 noorpoliitik, Riho Terrase poeg ja Brigitte Susanne Hundi eksmees. „Mulle jäi kohe kõrva see, et kui su isa on ka tuntud tegelane, siis võib tähele panna, et on „Terras“, „noor Terras“, ja üks inimene tõi välja, et „vanema Terrase poeg“. Seda mulle meeldib kuulda! See pilt on suhteliselt sarnane, mis ma tänavakampaania ajal olen kuulnud – mõned teavad, mõned ei tea. Väga šokeeriv ei olnud,“ kommenteeris Hendrik seda, kui hästi rahvas ta ära tunneb.