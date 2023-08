Prints William on kriitikatule all, sest ei suvatse märgilist spordilahingut vaatama minna

Kuningakoda kinnitas sel nädalal avalikkusele, et William jääb tõepoolest kodumaale. Eeldus, et ta võiks ikka kohale sõita, tuleneb sellest, et ühtlasi on ta Inglismaa jalgpalliorganisatsiooni (meie jalgpalliliidu analoog) president. Ehk tema kohustus ongi edendada jalgpalli populaarsust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt.