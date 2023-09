26 aastat abielus olnud Urmas Viilma kohtumisest abikaasaga: ma ei tahtnud noore pastorina ühegi tutvusega minna nii kaugele, et keegi haiget saab

„Meie abielu on nagu Eesti Vabariigi iseseisvus – me ei aruta, millal see lõpeb. Oleme iseseisvuse välja kuulutanud, oleme vaba riik ja see kestab aegade lõpuni – igavesti. Nii on ka meie abieluga,“ ütleb peapiiskop Urmas Viilma.