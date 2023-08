Inglased on pettunud: miks ei sõitnud prints William ega ükski teine kroonitud pea MMi finaalis mängivat naiste koondist toetama?

Poleemikat tekitab eelkõige prints Williami puudumine. Nimelt on tulevane kuningas Inglismaa jalgpalliliidu president ehk MMi finaali väisamine käib ka tema töökohustuste hulka. Samuti ei puudu ta kunagi meestekoondise tähtsatelt mängudelt ning on nende matšide väisamiseks lennanud tuhandeid kilomeetreid.

Daily Maili andmetel otsustas William loobuda reisist seetõttu, et pikad lennureisid oleksid olnud liiga loodust saastavad. Ta saatis koondisele videotervituse, kus osales ka printsess Charlotte, ning vabandas, et ei jõudnud Sydneysse kohapeale.

„Meil on kahju, et me ei saa isiklikult kohal olla, kuid oleme väga uhked kõige selle üle, mida olete saavutanud, ja nende miljonite inimeste pärast, keda olete inspireerinud nii Inglismaal kui ka mujal maailmas. Nii et minge homme platsile ja ja nautige mängu,“ sõnas William. Briti meedia hakkas printsi viimast lauset tögama, sest kui meeste koondis oleks sarnases olukorras, oleks Williami sõnavõtt arvatavasti palju konkreetsem ja rangem.