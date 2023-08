Rannamaja-Ada paljastas, et läks tuntud riidefirmaga tülli: siis ma sain kurja kirja...

„Kunagi läksin About Youga läksin tülli…See oli sellepärast, et ma ütlesin story‘s, et siin (About You üritusel - toim) koheldakse inimesi hoopis erinevalt selle järgi, kui palju sul jälgijaid on. Siis ma sain kurja kirja, et pikalt koostööpartnerilt seda ei ootaks. Ja siis ma ütlesin, et samamoodi ei ootaks mina pika koostööpartnerina sellist eristavat käitumist,“ kirjeldas Ada podcasti „KÄTS“ uues osas.