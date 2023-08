FOTOD | Kuhu jäi Brent? Anett Kontaveit saabus roosiaeda hoopis teise kaaslasega

Kontaveit on juba üle aasta aja olnud suhtes jalgpallur Brent Lepistuga ning oleks võinud arvata, et noored tulevad presidenti tervitama koos. Kuid täna pidi Brent olema hoopis Saaremaal, sest just seal mängis tema koduklubi FCI Levadia FC Kuressaare vastu. Brent oli terve mängu pingil ning Levadial tuli vastu võtta valus 1:2 kaotus.