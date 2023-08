Juba veebruaris aset leidnud Eesti Laulu finaali ajal sahistati, et kuuldavasti on laulja Inger Fridolini süda võetud, sest teda nähti pidevalt koos ühe neiuga. Täna saabusid noored koos ka presidendi roosiaia vastuvõtule ning uurisime järele, et mis neid siis ühendab.