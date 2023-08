VIDEO | Eriline kleit erilisel üritusel: Anastassia Kovalenko-Kõlvart säras roosiaias abikaasa Mihhail Kõlvartilt saadud kingitusega

Kroonika uuris Kovalenko-Kõlvartilt, millise moekunstniku loomingust tema kaunis valge kleit pärit on. „Tegelikult see on kingitus minu abikaasalt. Ta ostis selle kleidi Lõuna-Koreast – väga eriline kingitus. Mul on hea meel, et mul on võimalik sellist erilist kleiti kanda täna sellisel erilisel üritusel,“ sõnas ta säravalt.