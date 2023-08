VIDEO | Ekstreemsus ühendab: Kelly Sildaru avaldas, kuidas hoiab oma suhet Mihkel Ustaviga värskena

Kelly ja Mihkel rääkisid Kroonikale sellest, kuidas möödus nende suvi. Kui Mihkel ütles, et nautis ilma, siis Kelly pani rõhku oma taastusravile. „Hästi palju tegin oma taastusravi. Sinna on omajagu aega läinud,“ sõnas ta. „Põlv läheb kogu aeg paremaks. Endiselt on pikk maa veel minna, kuni ma saan tagasi võistlema või täiskoormusel treenima lumele. Eks läheb ikka paremaks, mis tal muud üle jääb,“ lisas Kelly veel.

Kuidas hoiab oma paar oma suhet värskena? „Meil on hästi palju ühiseid huvisid, kasvõi suusatamine. Ma arvan, et Eestist ei leia väga palju tüdrukuid, kellele meeldiks suusatamine või üldse ekstreemsporti väga palju teha. Ja kuna Mihkel on piisavalt ekstreemne ja ka mina, siis see on see, mis meid pani üldse üksteise poole vaatama,“ lausus Kelly.