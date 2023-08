REPORTAAŽ KÖIGUSTE FESTIVALILT | „Ma tõesti proovisin...“

Mulle meeldib uskuda, et inimesi saarel huvitab köik natuke vähem ja lihtsam on elada momendis. Mis kell ja kas üldse millalgi tagasi mandrile jõutakse? Eks paistab praamijärjekorras! Mitu tundi und saadakse? Eks muusika järgi otsustame. Kuidas peole saame? „Aa, sul on paadiload?“ – siis lähme sellega. Pole probleeme, on ainult lihtsad olukorrad lihtsate vastustega.