ÜLEVAADE | Kaunid kleidid, šikid ülikonnad ja pidu, mis ei tahtnud lõppeda: presidendi roosiaia vastuvõtul oli glamuuri ja sära

PRESIDENDI KÕNEST jäi kõlama, et vabadus on vastutus ja meil kõigil on võimalus kaasa rääkida Eesti tuleviku kujundamisel. „Me kõik oleme ehitanud Eesti riiki. Igaüks on sellesse pannud oma mõtted ja teod, nii nagu oskab ja tahab. Kõik, kes me Eestis elame,“ rääkis Alar Karis.

FOTO: Martin Dremljuga | Delfi Meedia