VIDEO | Roosiaia peole õega saabunud Alika: suur rõõm ja au on kutsuda enda pere uhkele üritusele

Kui vabariigi aastapäeval tuli Alika peole oma ema Jekaterinaga, siis roosiaia pidu väisas ta koos õe Valeriaga. Millal võtab lauljanna mõnele tähtsale sündmusele kaasa oma isa? „Isaga on raskem selles mõttes tulla. Ta ei ole selline sotsiaalne inimene. Seekord ma otsustasin, et õde ka peaks presidendi vastuvõtul olema. See on suur rõõm ja au enda pere kutsuda sellisele uhkele üritusele,“ sõnas Alika rõõmsalt.