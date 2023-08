VIDEO | Tanel Kiik kulutas 0 eurot, Andrus Vaarikul visati riided minema: kui palju kulutasid Eesti avaliku elu tegelased roosiaia vastuvõtu ettevalmistustele?

Kohtasime roosiaias ka Andrus Vaarikut, kes tunnistas, et ta plaanis tulla presidendi vastuvõtule algul teistes riietes, kuid tema tütar (Marta Vaarik) keelas ära. „Ma tulin maalt ikka heast kohast ja siukeste pruunide ja hallide eestlaste riietega, aga mu tütar ütles, et ta ei tule minuga presidendi roosiaeda. Viskas mu riided minema. Mul on ainult kahjud selle peoga!“ naljatas Vaarik löödud häälel ja lisas, et pidi nüüd roosiaeda tulema tütre elukaaslase riietes.

Ka Terje Trochynskyi ei kulutanud ettevalmistustele midagi. „Mul on rõõm ja võimalus, et minu tütrel Rute Trochynskyil on selline Ukraina võsõvanka. See on tema lavakostüüm ja kuna me oleme ühte mõõtu, siis mul lihtsalt piisas kapp avada,“ nentis Terje.