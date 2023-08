FOTOD | Kust läheb piir? Kanye Westi „abikaasa“ kõndis Itaalias ringi sisuliselt alasti

28-aastane austraallanna, kes enne Westiga kohtumist töötas arhitektina, on kohalike seas lausa furoori tekitanud, sest tema hiljutised riietused võivad katta küll kogu keha, kuid on täielikult läbipaistvad. Pühapäeval kandis Censori nahatooni pluusi ja pükse, mis jätsid mulje, nagu naisel polekski midagi seljas.

Varem on USA meedias spekuleeritud, et naine pole oma stiili ise muutnud, vaid just West soovib, et ta niimoodi riides käiks. Enne räppariga suhtesse minekut olid Censoril pikad tumepruunid juuksed, kuid alates sellest ajast, kui ta Westiga väidetavalt abiellus, on tal olnud poisipea.