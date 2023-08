Kahe lapse ema Metti oli üks silmapaistvamaid pulmakülalisi just oma kleidi tõttu. Nimelt pani 57 000 jälgijaga sisulooja endale selga The Sei brändi poolt toodetud rohelise siidkleidi, mis paljastas tema keskkoha. Antud kleidi soetas ta 1315 euro eest - arvestades antud summat võiks arvata, et Forssellide perekonnas ei loeta raha, kuid Metti tegi Tallinnas huvitava avastuse seoses hindadega.