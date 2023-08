KUULA | Uus Soome-Eesti hümn? Käärijä ja Tommy Cash esitasid kümnete tuhandete silmapaaride ees oma värsket lugu

Meeste ühine pala on saanud juba palju vastukaja, sest tegemist peaks olema Käärijä eurohiti „Cha Cha Cha“ järeltulijaga, millega edetabeleid uuesti vallutama hakata. Näiteks Redditi keskkonnas arvatakse, et värske pala on liiga Eurovisionil teise koha saavutanud hitiga sarnane. Mõne kasutaja sõnul on aga „It's Crazy It's Party“ liiga sisutühi just lüürika poolest ning pigem on tegemist korraliku klubitümpsuga.