Rõõmusõnum: popstaar Rihanna ja räppar A$AP Rocky perre sündis teine laps

Rihanna teine lapseootus tuli avalikuks veebruari keskel, kui 35-aastane popstaar esines Ameerikas Super Bowli vaheajasõul ja demonstreeris punases latekskostüümis oma beebikõhukest. USA kõmuväljaanne TMZ kirjutab nüüd, et Rihanna on taas emaks saanud ja sünnitus toimus selle kuu alguses.

Mitmete allikate sõnul sündis laps 3. augustil Los Angeleses. Lapse nime pole veel teada, kuid on kindel, et tegemist on poisiga ning tema eesnimi algab R-tähega. „Rihanna ja A$AP veedavad esimesed päevad avalikkuse eest eemal ega tee kohe plaane oma teist last maailmale näidata,“ kommenteeris üks paari tundev allikas väljaandele Entertainment Tonight.

„Rihannal ja A$APil läheb praegu väga hästi. Nad on ülimalt elevil, et nende perekond on kasvanud ja on lapsekasvatamise küsimustes ühel meelel. Lapse kasvatamine on nende sidet veelgi tugevamaks teinud,“ rääkis allikas staarpaarist veel.

Viimane kord nähti Rihannat avalikkuse ees juunikuus, kui tema ja A$AP Rocky mööda maailma ringi rändasid. Tollal nägi popstaar välja oma raseduse lõpuosas.

Lauljanna Rihanna ja tema kaaslane A$AP Rocky said oma esimese lapse RZA Athelston Mayersi mullu 13. mail, kui paari esiklaps Los Angeleses sündis. „Rihannal läheb hästi. Nad on väga elevil, et said lapsevanemateks. Rihanna on imeline ema,“ teadis popstaari tundev allikas toona rääkida.

A$AP Rocky ja Rihanna kinnitasid oma suhet 2021. aasta maikuus. Tänavu juunis hakkasid ringlema kõlakad, et paar on abiellunud, kuna räppar viitas Prantsusmaal esinedes popstaarile kui oma abikaasale.