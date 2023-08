„Kas ma puudutasin kedagi? Ma ei saa aru…“ Karl Madise uut muusikavideot seostatakse pedofiiliaga

Hiljuti 38 aastat noorema naisega lapsevanemaks saanud Karl Madise (63) uus lugu „Stop“ ilmus YouTube’i avarustesse juunikuu alguses ning hetkeseisuga on lool üle 11 000 vaatamise. Loo alguses täidab uisupargis Karl Madis ristsõna ja lisab sinna vägagi keskendunud ilmega puuduvaid tähti, kuigi tal on lahendus olemas. Samal ajal on uisupargis aga grupp tüdrukuid, kes paistavad oma aega seal nautivat – nad limpsavad pulgakommi, kekutavad ning panevad rulluiske jalga. Seejärel siirduvad nad uisuplatsile rullitama, venitusharjutusi tegema ja lustima. Tüdrukute stiliseeringust jääb mulje, et tegemist on alaealistega.