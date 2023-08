Ongi Monaco vürstipaariga kõik? Prantsuse leht: Charlene pakkis asjad ja kolis teise riiki

Kuigi Alberti ja Charlene lahkuminekust on kirjutatud ka varem, siis Voici on üks väljaanne, kes on vürstipaari pereasjadest äärmiselt hästi informeeritud. Seda, et prints ja printsess pole juba aastaid ühise katuse all elanud, on olnud pikemat aega avalik saladus Monacos, kuid nüüd tahab Charlene kolida Šveitsi.