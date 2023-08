OTSID ELAMIST? Kethi Uibomägi otsib oma armsasse korterisse üürilist

Lauljatari korteris on ruutmeetreid 35,7, see on kahetoaline ja asub Sikupilli asumis Tallinnas. Uuelt üürnikult sooviks ta kuus saada 550 eurot, millele lisanduvad ka kommunaalid. Korter vabaneb juba õigepea ning sisse saaks kolida juba augusti viimasel päeval.

Kuna tegemist on vägagi korraliku ja modernse korteriga, siis on Uibomäel ka mõned nõudmised uuele elanikule. „Eelistan tuttavat, korda armastavat inimest, kes on korrektne ja peab tähtaegadest kinni,“ kirjutas ta Facebooki tehtud kuulutuses ja lisas, et tema eelnev pikaajaline üürnik leidis armastuse ja kolib suuremasse kohta.