VÕRDLE | Paksud või õhukesed juuksed? Prints Harryst avaldati pildid, kus tema juuksed erinevad totaalselt

Prints Harry kütab taas välismeedias kirgi, kuid seekord on tähelepanu koondunud tema juustele. Nimelt on Sussexi hertsogist avaldatud pildid, kus tema juuksed erinevad totaalselt – ühel on need tumedad ja paksud, teisel punakad ja õhukesed. Netirahvas järeldab sellest, et ta ei suuda vananemisega leppida.