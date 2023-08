Maailma üks kuumimaid popstaare Taylor Swift on jaganud oma meeskonnale 55 miljoni dollari ulatuses boonuseid

Väidetavalt on Swift kokku ära jaganud 55 miljonit eurot, vahendab ajakiri People.

Tööstuses, kus meeskonnatöö on ülimalt tähtis, on Swift võtnud endale südameasjaks, et iga tema meeskonnaliige tunneks end väärtustatult. Esialgne raport väitis, et Swifti heatahtlikkus on jõudnud kõigini, kes on seotud tuuritamisega, vahendab Forbes. Helge käsi on meedia teada jõudnud taustatantsijatest kuni toitlustajate ja helitehnikuteni välja.

Kuigi individuaalsete preemiate täpne suurus on jäänud avalikustamata, teatas TMZ eraldi aruandes, et veokijuhid, kes vastutavad veidi keerulisemate ja olulisemate tehnikaasjade transportimise eest, said väidetavalt igaüks 100 000 dollarit.

Swift teenib „The Eras Tour’iga“ väga palju raha. Selleks ajaks, kui tuuritamine saab läbi, saab sellest tõenäoliselt kõigi aegade suurima sissetulekuga tuur. Bloomberg on arvutanud, et Swift on praegu enimteeniv artist maailmas. Tõenäoliselt on „The Eras Tour“ ka esimene, mille piletimüük ulatub ühe miljardi dollarini.

Swift on muutmas tegelikult kogu USA piletiturgu, sest tema kontserdi keskmine piletihind on seal 254 dollarit. USA-s on praegu vaid käputäis artiste, kes küsivad pileti eest keskmiselt üle 200 dollari. Näiteks viis aastat tagasi maksis toona ühe suurima artisti Ed Sheerani kontserdi pilet USA-s aga vaid 89 dollarit.

Muide, Swifti eelmise, umbes viis aastat tagasi aset leidnud tuuri „Reputation“ pileti keskmine hind oli vaid 119 dollarit.

Maailma enimteenivamat superstaari on järgmisel aastal võimalik Eestile kõige lähemal näha maikuus Stockholmis ja augustis Varssavis.