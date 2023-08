Onu Bella etenduses üdini negatiivsena kujutatud Aarne Valmis: kui selline tõbras olin, siis miks oli Bella minuga elu lõpuni sõber?

Eesti Draamateater tõi lavastaja Kertu Moppeli (37) käe all lavale praeguseks ülimalt menukaks kujunenud etenduse „Onu Bella tähestik“, mis elustab varalahkunud Igor Maasiku ehk tuntud artisti Onu Bella hiilgeajad. Paljud toonased võtmepersoonid, kes Onu Bella artistikarjääri juures 90ndate aastate alguses seisid ja seda edendasid, kannavad ka lavastuses oma pärisnimesid. Nii astuvad lavale näitlejate esituses näiteks Vahur Kersna ja omaaegne Onu Bella mänedžer Aarne Valmis (63), keda kujutatakse kui uue aja kapitalisti, kelle eesmärk oli esinejatele minimaalselt maksta ja ise rikastuda. „Onu Bella tähestiku“ esietendusel teises reas istunud Aarne Valmis tunnistab, et ühest küljest on tal hea meel, et nii värvikas artist nagu Onu Bella taas lavale on toodud, teisalt tunneb ta ennast riivatuna…